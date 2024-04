OM/PSG : Un scandale est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arbitre du Classique entre l’OM et le PSG, Benoit Bastien a grandement fait parler de lui. Et pour cause, ses décisions ont été contestées, à l’image du carton rouge pour Lucas Beraldo juste avant la mi-temps. D’ailleurs, pour Saïd Ennjimi il s’agit clairement d’une erreur, la faute du Brésilien ne méritait pas une expulsion.

Le Classique entre l'OM et le PSG dimanche soir a été marqué par deux décisions d'arbitrage plus que discutables. La première concerne l'expulsion de Lucas Beraldo juste avant la pause et la seconde, le but refusé à Jordan Veretout pour un hors-jeu de Luis Henrique. L'ancien arbitre Saïd Ennjimi commente d'ailleurs le carton rouge reçu par le défenseur brésilien.

«Pour moi, jamais il n’y a rouge»

« Je vais être honnête, c’est la première fois que je vois un carton rouge sifflé dans cette zone pour une annihilation, A minima, c’est très sévère. Pour moi, jamais il n’y a rouge. C’est très surprenant. Aubameyang n’était pas dans le sens du jeu », estime l’ancien arbitre international dans les colonnes de L’EQUIPE .

«Il passe d’une simple faute à un rouge…»