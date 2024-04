PSG : Scandale contre l’OM, il se justifie

Hugo Chirossel

Bien qu’il se soit imposé sur la pelouse de l’OM dimanche soir (0-2), le PSG a évolué pendant plus d’un mi-temps en infériorité numérique, en raison de l’expulsion de Lucas Beraldo. Le choix de Benoît Bastien, arbitre de la rencontre, d’expulser le défenseur parisien a beaucoup fait parler, une décision qu’il a justifiée.

Ce Classique entre l’OM et le PSG aurait pu prendre une tout autre tournure. En effet, les Parisiens ont évolué pendant plus d’une mi-temps en infériorité numérique, à la suite de l’expulsion de Lucas Beraldo à la 40e minute. Ce qui ne les a pas empêchés de s’imposer, grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos, mais la décision de Benoît Bastien a malgré tout alimenté la polémique.

OM/PSG : Scandale en plein match, l’étonnante sortie de Luis Enrique https://t.co/fC9w4ljHzc pic.twitter.com/URzXY6yrJD — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Il lui fait perdre sa capacité à jouer l'action ensuite»

À l’issue de la rencontre, Benoît Bastien est venu au micro de Prime Vidéo pour expliquer le carton rouge dont a écopé Lucas Beraldo. « J e suis alerté dans un premier temps par mon arbitre assistant qui m'indique qu'il y a une faute de Beraldo qui bouscule Aubameyang. De par son positionnement, c'est lui qui est le mieux placé pour identifier cette bousculade au sens des lois puisqu'il lui fait perdre sa capacité à jouer l'action ensuite. […] Ensuite, je suis alerté, à juste titre, par mon arbitre assistant vidéo pour réanalyser l'action parce que nous sommes dans un cas de potentiel carton rouge. Après visionnage des images, c'est une évidence pour moi que cette faute doit être sanctionnée d'un anéantissement d'une occasion nette de but », a-t-il expliqué.

«Le critère numéro un est la position des défenseurs en capacité d'intervenir»