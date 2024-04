OM : Une punition est réclamée pour le boss du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a laissé exploser sa colère dans les coursives du Vélodrome dimanche dernier. Le Portugais a été surpris en train de réprimander le corps arbitral avec l'expulsion de Lucas Beraldo lors du match face à l'OM (0-2). Un comportement inacceptable selon le journaliste Didier Roustan.

Tout n'a pas été facile, mais le PSG a assuré l'essentiel. Face à l'OM, le club parisien l'a emporté, malgré l'expulsion de Lucas Beraldo à la fin de la première mi-temps. Un carton rouge qui a plongé Luis Campos dans une colère noire.





PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Luis Campos explose dans le vestiaire

Les caméras de Prime Vidéo ont surpris le dirigeant du PSG en train de réprimander le corps arbitral dans les couloirs du Vélodrome. Selon Didier Roustan, un responsable ne doit pas faire ça. Sur X, il a réclamé une lourde sanction pour Luis Campos.

« Une suspension de 6 mois dans cette zone me semble être un minimum »