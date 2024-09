Mercato - OM : Papin va récupérer un grand nom !

Alexis Brunet

Cet été, Roberto De Zerbi avait très clairement indiqué à certains joueurs qu’il ne comptait pas sur eux pour cette saison. Parmi ces noms, on retrouvait celui de Chancel Mbemba, qui était invité au départ, qui plus est après sa brouille avec Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia. Finalement, le Congolais est resté à Marseille et il est bien parti pour faire toute la saison au sein de la réserve marseillaise, entraînée par Pablo Longoria.

Cet été, l’OM s’est considérablement renforcé sur toutes les lignes. Pour ce qui est de sa défense centrale, le club phocéen est allé chercher Lilian Brassier du côté du Stade Brestois, mais également Derek Cornelius à Malmö. Des arrivées nécessaires, car l’équipe de Roberto De Zerbi a également perdu un élément dans ce secteur de jeu.

Gigot a rejoint la Lazio Rome

Après deux saisons à l’OM, Samuel Gigot a déjà quitté le sud de la France. Le défenseur central était dans la liste des indésirables et il devait donc se trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Le Français a donc décidé de rejoindre la Lazio Rome, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Mbemba devait évoluer toute la saison avec la réserve de l’OM

Mais Samuel Gigot n’était pas le seul défenseur central placé sur la liste des indésirables cet été. Tout comme le Français, Chancel Mbemba était également invité à quitter l'OM. Malheureusement, le Congolais n’a pas trouvé de point de chute avant la fin du mercato. Par conséquent, selon L’Équipe, l’ancien joueur du FC Porto est bien parti pour évoluer toute la saison avec la réserve marseillaise, dirigée par Jean-Pierre Papin.