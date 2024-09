Mbappé - PSG : Luis Enrique est attendu au tournant !

Thomas Bourseau

Le PSG dispose d’un entraîneur doté d’une philosophie tactique et sportive claire en la personne de Luis Enrique. Ces dernières semaines, le coach espagnol affirmait vouloir compter sur des joueurs qui souhaitent écrire l’histoire du club de la capitale. Aux yeux de Walid Acherchour, Enrique n’aura pas vraiment le droit à l’erreur cette saison, après le départ de Kylian Mbappé, en raison de la nouvelle politique parisienne à laquelle il adhère pleinement.

Luis Enrique est entré dans la deuxième et éventuelle ultime année de son contrat le liant au Paris Saint-Germain, à moins qu’une prolongation soit signée d’ici le terme de la saison. Après un double coupe-championnat lors de l’exercice précédent et une demi-finale de Ligue des champions, Enrique est sous le feu des projecteurs selon Walid Acherchour à présent.

«Cette année, tout ça prend fin. Kylian Mbappé est parti»

Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour n’a pas manqué de faire savoir qu’il ne laisserait pas le bénéfice du doute à Luis Enrique cette saison sans Kylian Mbappé. La cause ? Le fait qu’il ait accepté la nouvelle philosophie sportive du Paris Saint-Germain. « Luis Enrique est en première ligne quand on parle du Paris Saint-Germain. J’ai beaucoup valorisé ce qu’il a fait l’année dernière. Il y avait Kylian Mbappé que je critiquais beaucoup, je parlais de Luis Campos, de son mercato. Luis Enrique était sur une première année, donc j’étais un peu plus indulgent et attendait de voir ce qu’il allait mettre en place. Cette année, tout ça prend fin. Kylian Mbappé est parti, Luis Enrique a accepté et même partagé cette stratégie d’avoir des joueurs très jeunes et de ne pas avoir de stars ».

«Plus ça avance, plus il y a des choses qui me dérangent sur Luis Enrique»

« On parle beaucoup de Luis Campos, mais Luis Enrique a aussi montré dans ses déclarations qu’il aime ce qui se passe au Paris Saint-Germain, qu’il le voulait et donc il devra assumer si ça se passe mal. (…) C’est son projet, on a l’impression qu’on lui a donné les clés. Pour l’instant, plus ça avance, plus il y a des choses qui me dérangent sur Luis Enrique. Je parle de ses choix, de ses compositions d’équipe, du fait qu’il mette Randal Kolo Muani sur un côté avec Désiré Doué en faux numéro 9, l’histoire de Nuno Mendes à Girona où il ne peut pas monter alors que sa qualité est d’être explosif et d’aider Bradley Barcola... ». a notamment confié le consultant pour RMC pendant l’After Foot.