PSG : Luis Enrique sous pression, il dit tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a été investi de nouveaux objectifs à Paris. L’Espagnol n’a jamais cessé de reconnaître la grandeur du club parisien, et a affirmé ce jeudi en conférence de presse que la pression existait bel et bien sur ses épaules. Mais ce dernier souhaite tout de même marquer l’histoire.

Le PSG réalise un début de saison très satisfaisant. Après six rencontres, le club de la capitale a remporté cinq matchs et a concédé un match nul. Pour cette deuxième saison sur le banc parisien, Luis Enrique semble très satisfait de son effectif, et espère pouvoir réaliser une bonne saison notamment en Ligue des Champions.

« Je connais les standards et les objectifs du club »

Demi-finaliste lors de l’édition précédente, le PSG peut-il s’en sortir dans cette nouvelle formule ? Pour Luis Enrique, interrogé au sujet de la pression sur ses épaules ce jeudi, la réponse est positive : « Il y a une pression interne, celle du staff. Je connais les standards et les objectifs du club », a d’abord confié l’Espagnol en conférence de presse.

« La pression est typique d'un grand club »

« Nous voulons entrer dans l'histoire et pour cela, il faut gagner tout ce qu'on peut, la compétition la plus importante. La pression est typique d'un grand club et c'est comme ça que ça doit se passer », conclut Luis Enrique, lucide mais très ambitieux.