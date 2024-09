Transfert : Ce phénomène va encore recaler le PSG ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait tenté de recruter Nico Williams, qui réalise des merveilles avec l'Espagne et l'Athletic ces derniers mois. Toutefois, le crack de 22 ans est finalement resté à Bilbao. Interrogé sur sur son frère, Iñaki Williams a lâché toutes ses vérités sur son été agité et son avenir.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG librement et gratuitement cet été. En effet, la star de 25 ans s'est engagée en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves.

Nico Williams a recalé le PSG cet été

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait songé à recruter Nico Williams, qui excelle du côté de l'Athletic et de l'Espagne ces derniers mois. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à finaliser ce transfert lors du dernier mercato estival.

«Il a dit qu'il n'avait aucun regret»

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, Iñaki Williams a affirmé que son frère, Nico, ne regrettait pas du tout son choix d'être resté à l'Athletic, avant d'évoquer l'idée qu'il ne quitte jamais Bilbao : « J'aimerai être un “One Club Man”, ce serait un honneur. Mon frère devra répondre à cette question, mais j'espère que nous pourrons jouer le plus longtemps possible ensemble. Il est très heureux. Il a décidé de rester à l'Athletic. C'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Il a dit qu'il n'avait aucun regret et c'est ce qui me réjouit. Partager le vestiaire avec mon frère tous les jours est la plus belle chose qui soit, et j'espère qu'il en sera ainsi pendant longtemps ».