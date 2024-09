OM : Scénario de fou avec un transfert à 12M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps considéré comme un véritable crack et un grand espoir du football français, Hatem Ben Arfa avait malgré tout connu un divorce assez compliqué avec la direction de l'OL, en 2008. Et alors que l'OM l'a finalement recruté pour 12M€ cet été-là, le plan était initialement de le lâcher à l'ASSE... Explications.

Lancé dans le grand bain du monde professionnel en 2004, Hatem Ben Arfa était plein de grande promesses à cette époque. Pur produit issu du centre de formation de l'OL, l'attaquant était promis à une grande carrière, mais les choses ne se sont pas forcément déroulées comme prévu pour le natif de Clamart. Les relations avec la direction lyonnaise se sont tendues au fil des années, jusqu'à atteindre un point de non-retour en 2008. Date à laquelle Ben Arfa a quitté le club.

Transfert pour 12M€ à l'OM

Cet été-là, c'est donc finalement l'OM qui a réussi à boucler le transfert d'Hatem Ben Arfa pour 12M€. Le club phocéen espérait pouvoir permettre au jeune phénomène d'exprimer enfin tout son potentiel, mais là-encore, rien ne s'est passé comme prévu. Entre des performances sportives en demi-teinte et des gros soucis relationnels en interne, Ben Arfa n'a pas fait long feu à l'OM. Et sa trajectoire aurait pu être bien différente...

Ben Arfa devait signer à l'ASSE !

Ancien préparateur physique de Ben Arfa, Fabien Richard s'est exprimé au micro RMC Sport. Et à la surprise générale, il annonce que l'OL souhaitait initialement le vendre non pas à l'OM... mais à l'ASSE : « Hatem était dans le trou complet, l’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré, Saint-Etienne. C’était un très jeune joueur. Il s'est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi mais par ce qu’il met en place, il explose : équipe de France, départ pour Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée », a-t-il confié.