OM : La presse italienne dévoile un nouvel échec du mercato

Axel Cornic

C’est un été très agité que nous a réservé l’Olympique de Marseille, avec même une arrivée d’Adrien Rabiot après la fin du mercato. Mais ce sont surtout les échecs phocéens qui remontent à la surface en ce moment, avec notamment un milieu de terrain très apprécié par Roberto De Zerbi.

Le choix a été fait à l’intersaison d’investir gros sur le début d’un nouveau cycle, avec un changement en profondeur de l’effet. Roberto De Zerbi a ainsi vu plus d’une dizaine de recrues débarquer à l’OM, avec notamment les arrivées de Mason Greenwood ou d’Adrien Rabiot. Mais les choses auraient pu aller mieux...

Tout n’a pas été parfait

Depuis quelques semaines, on découvre que l'OM a connu quelques échecs au cours du mercato estival, plus ou moins important. Ainsi, les médias italiens nous ont notamment appris que De Zerbi aurait beaucoup aimé avoir Samuele Ricci, milieu de terrain du Torino et de la sélection italienne qui n’a finalement pas bougé.

Duncan a préféré Venezia à l’OM

TMW nous explique ce mercredi que l’OM aurait également raté un autre coup en Serie A, avec Alfred Duncan. Libre depuis la fin de son contrat avec la Fiorentina en juin dernier, le milieu ghanéen semblait beaucoup plaire au coach marseillais, mais il a finalement décidé de rester en Italie. Il a en effet rejoint Venezia, où il sera sans aucun doute l’un des hommes forts d’Eusebio Di Francesco.