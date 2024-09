Messi - Neymar - Mbappé : Une déclaration choc au PSG fait réagir !

Thomas Bourseau

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont formé l’espace de deux saisons un trio d’attaque au PSG qui a pu faire saliver plus d’une équipe en Europe. Mais certainement pas Luis Enrique. Pour la télévision espagnole, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’aurait pas aimé avoir les rênes de l’effectif parisien à cette époque. Lors d’un point presse, Enrique s’est brièvement justifier en conférence de presse.

Movistar+ a réalisé un documentaire sur la première saison de Luis Enrique au PSG. Devant les caméras du média espagnol, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avançait qu’il ne cultivait pas le désir d’entraîner l’équipe parisienne un temps emmenée par le trio d’attaque de la MNM, à savoir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Mbappé - Vinicius : Coup de tonnerre au Real Madrid ! https://t.co/0ZsdTuDOSP pic.twitter.com/AHsGzr8z9q — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

«Si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions»

Luis Enrique développait en outre le fond de sa pensée en assurant que les grands noms ne font pas tout dans le football et surtout dans la quête de la tant désirée Ligue des champions par les hauts représentants du PSG. « Si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions… et il n’en a aucune ». a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par Foot Mercato.

«Je ne me souviens plus de rien»

De passage en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été invité à se justifier sur sa déclaration envers la MNM et le PSG. Le coach du Paris Saint-Germain a tenu à mettre les choses au clair. « Je ne me souviens plus de rien. Je vais utiliser cette conférence de presse pour donner mon avis que toute phrase sortie du contexte dans un documentaire, je ne les commenterai pas. Ce que je fais dans un doc, c'est ce que je fais dans une situation de préparation de match. Toutes les phrases que je dis à mon équipe fait partie de mon travail comme entraîneur, je l'adore. Je ne le commenterai pas parce que ce sont des choses qui sont sorties du contexte ».