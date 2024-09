Le PSG régale Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le PSG réalise un début de saison globalement satisfaisant aux yeux de Luis Enrique. Les résultats suivent quand bien même les Parisiens restent sur un match nul à Reims la semaine dernière (1-1). De par le jeu global proposé par son équipe, Enrique est de plus en plus comblé par le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique a officiellement déposé ses valises au PSG le 5 juillet 2023. Depuis, une identité claire de jeu s’est dégagée au Paris Saint-Germain avec une possession nette et un pressing collectif à la perte du ballon. D’ailleurs, depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid et de certains indésirables aux yeux d’Enrique comme Manuel Ugarte entre autres, le technicien espagnol se régale de plus en plus.

Messi - Neymar - Mbappé : Une déclaration choc au PSG fait réagir ! https://t.co/QRBVOqsFLt pic.twitter.com/by1M57hGqx — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

«Tout va bien depuis la saison passée avec une évolution»

Avant la traditionnelle conférence de presse d’avant-match jeudi, le PSG recevant le Stade Rennais ce vendredi soir au Parc des princes, Luis Enrique s’est confié au micro de PSG TV. Le coach note une progression spécifique qui n’est pas pour lui déplaire. « Tout va bien depuis la saison passée avec une évolution ».

«Le jeu se rapproche de plus ne plus de ce que je veux mettre en place»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Luis Enrique a même fait savoir que le groupe très jeune qu’il entraîne lui apporte de plus en plus satisfaction. « Le jeu se rapproche de plus ne plus de ce que je veux mettre en place. Je suis très content et satisfait ».