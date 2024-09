OM : Marcelo Bielsa refait parler de lui à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Première défaite de la saison pour l'OM. Ce dimanche soir, c'est Strasbourg qui a fait tomber les joueurs de Roberto De Zerbi (1-0). Un revers lors duquel le club phocéen a montré un bien triste visage. Mais malgré la défaite, De Zerbi préfère relativiser, s'en remettant à un ancien entraîneur de l'OM : Marcelo Bielsa.

Le PSG et l'AS Monaco s'échappent en tête de la Ligue 1. L'OM n'a donc pas réussi à suivre le rythme de ses deux concurrents en s'inclinant ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg. Alors l'exploit réalisé à Lyon, les Olympiens n'ont pas confirmé en clôture de cette 6ème journée du championnat de France.

« Marcelo Bielsa disait... »

Après cette défaite de l'OM, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse. Et c'est à cette occasion que l'Italien s'est mis à citer un certain Marcelo Bielsa : « La plus mauvaise prestation de mes joueurs ? La plus mauvaise, je ne sais pas. Aujourd'hui c'était comme ça, mais j'ai une confiance totale en mes joueurs. Comme disait l'un de vos anciens entraîneurs, si je peux le citer, Marcelo Bielsa disait qu'on apprend dans la défaite. On va tirer une leçon importante ce soir, cette journée sera déterminante pour notre parcours ».

L'apprentissage de l'OM

Relancé à propos de cet apprentissage, Roberto De Zerbi a alors répondu : « Qu'est-ce que nous avons appris ce dimanche soir ? Quand on affronte des équipes aussi agressives, il faut faire quelque chose en plus, être plus agressifs également et faire parler un peu plus notre physique ».