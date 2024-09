Un joueur de l’OM lance un appel du pied à une autre équipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a beaucoup recruté pour tourner complètement la page après une saison ratée. Le club ne joue pas de compétition européenne cette année et peut espérer retrouver les sommets de Ligue 1. Beaucoup de joueurs sont venus renforcer l'effectif, à l'image de Jonathan Rowe. A 21 ans, l'ailier gauche pourrait viser assez vite une place en sélection.

Pas titulaire dans l'effectif de Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe a profité de sa rentrée pour inscrire son premier but sous les couleurs de l'OM dimanche dernier face à l'OL. Le joueur anglais de 21 ans sort d'une grosse saison à Norwich City, son club de toujours, qui lui a valu d'être repéré. S'il continue sur la même voie, il pourrait bien inscrire d'autres buts et viser une sélection avec l'équipe d'Angleterre.

Mercato - OM : Un champion du monde a signé, c'est totalement validé https://t.co/yG437wu9X2 pic.twitter.com/ROv0tCldLQ — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Rowe proche du sélectionneur

Sélectionneur de l'Angleterre jusqu'à la finale de l'Euro 2024, Gareth Southgate a laissé sa place à Lee Carsley, intérimaire. L'ancien milieu de terrain connaît bien Jonathan Rowe puisqu'il a déjà eu affaire à lui par le passé. « Lee est un excellent entraîneur. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai été appelé pour la première fois chez les moins de 21 ans. Même lorsque j'étais chez les moins de 20 ans, il est venu me parler, ce qui prouve qu'il se soucie vraiment de l'évolution des joueurs » se réjouit déjà l'attaquant dans une interview au New York Times.

Rowe bientôt en sélection ?

Successeur de Gareth Southgate, Lee Carsley a en effet déjà occupé le poste de sélectionneur chez les moins de 20 ans et chez les Espoirs. Jonathan Rowe a eu l'occasion de faire quelques apparitions et à 21 ans, il peut également viser une arrivée chez les A. Il faudra avant cela avoir la chance de bénéficier de titularisations. « C'est une grande opportunité pour nous, les jeunes, et pour ceux avec qui il a déjà travaillé, car il sait comment nous sommes, alors j'ai hâte de voir ce qui se passera à l'avenir » glisse-t-il.