OM - PSG : De Zerbi fait mieux que Luis Enrique ?

L’OM et le PSG se rendent coup pour coup à chaque journée de championnat et jouent les premiers rôles en ce début de saison de Ligue 1. À l’approche du Classique qui se déroulera le 27 octobre prochain à l’Orange Vélodrome, Emmanuel Petit a fait un point sur ce qui différencie à son sens l’entraîneur Roberto De Zerbi de son homologue parisien Luis Enrique.

Le Classique n’aura lieu que le 27 octobre prochain à l’Orange Vélodrome, mais au vu des débuts de saison respectifs du PSG et de l’OM, le match est déjà lancé dans les médias. Et dans ce cas de figure, l’opposition de style entre le coach du Paris Saint-Germain qu’est Luis Enrique et celui de l’Olympique de Marseille qu’est Roberto De Zerbi. Pour RMC, Emmanuel Petit s’est attardé sur la question du management entre le tacticien espagnol qui officie au PSG depuis l’été 2023 et le technicien italien tout juste arrivé à Marseille à l’intersaison.

«Luis Enrique ? Il n’hésite pas à aller au clash. Avec Mbappé par exemple»

Champion du monde 98, Emmanuel Petit affirme que le management est la différence majeure entre Roberto De Zerbi et Luis Enrique à l’approche du choc entre l’OM et le PSG. « Il va souvent au clash avec ses joueurs. Il l’a prouvé à maintes reprises, dans ses différentes fonctions dans différents clubs, il n’hésite pas à aller au clash. Avec Mbappé par exemple. Il y a plusieurs joueurs qui ont été recrutés qui n’ont pas eu de temps de jeu, par exemple Ramos, pendant longtemps, il a ciré le banc. Dans la gestion, il y a une rudesse quand même. Dans sa personnalité, quand les choses ne vont pas dans son sens, il est moins rassembleur ».

«De Zerbi ? Je n’ai jamais eu quelconque retour de lui en train de se prendre la tête avec ses joueurs»

« De Zerbi, ce n’est pas le cas. Je n’ai jamais eu quelconque retour de lui en train de se prendre la tête avec ses joueurs où il y a eu une scission au sein du vestiaire. Le groupe du PSG, sans les stars, est plus malléable, mais quand même, je me dis que les objectifs sont grands au PSG, et que s’il y a un problème, ça peut être un grain de sable qui va être perturbant ». a conclu Emmanuel Petit au sujet de Roberto De Zerbi sur les ondes de RMC ces dernières heures.