Mercato : C’est un fiasco, l’OM tente de limiter la casse !

Thomas Bourseau

Depuis son arrivée de l’Inter par le biais d’un prêt avec option d’achat à 40M€, Valentin Carboni (19 ans) n’a porté le maillot de l’OM que pendant 100 minutes… avant malheureusement de contracter une rupture des ligaments croisés du genou gauche. L’Olympique de Marseille aurait déjà pris les devants avec le club italien pour mettre un terme à son prêt.

Roberto De Zerbi s’est montré clair en conférence de presse dernièrement au sujet de Valentin Carboni (19 ans). Instigateur de son recrutement en prêt avec option d’achat de 40M€, l’entraîneur de l’OM attendait beaucoup du milieu offensif argentin de l’Inter. « Comme vous, j’attends qu’il ait cette éclosion. Je l’ai vraiment voulu dans l’équipe, car je pense qu’il deviendra un très grand joueur. Il a déjà beaucoup de qualités, mais il a le potentiel pour devenir encore plus fort. Malheureusement, il est arrivé avec des problèmes physiques, ce qui l’a empêché de s’entraîner de manière régulière ».

Rupture des ligaments croisés du genou gauche pour Valentin Carboni

Cependant, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter cette saison sur Valentin Carboni. La cause ? Une blessure à l’entraînement avec la sélection argentine au genou gauche et plus particulièrement une entorse des ligaments croisés comme l’a communiqué l’OM. « Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ».

L’OM veut arrêter les frais avec Carboni !

Les dirigeants de l’OM sembleraient ne pas espérer voir Valentin Carboni le plus rapidement possible sur les terrains de Ligue 1 sous le maillot de l’OM. À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, les hauts décideurs du club marseillais échangeraient avec leurs homologues de l’Inter afin de tout bonnement rompre le prêt de Carboni. Il se pourrait même que le champion d’Italie récupère son milieu offensif dès le mercato hivernal afin de gérer sa rééducation.