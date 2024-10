Mercato : Nouvelle catastrophe au PSG après Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, il y a également la section féminine. L’un des visages de l’équipe entraînée par Fabrice Abriel est Marie-Antoinette Katoto. Le fait est que cette dernière est en fin de contrat à Paris et pourrait donc, comme Kylian Mbappé, partir libre d’ici quelques mois. Face à cette possible catastrophe, Angelo Castellazzi, directeur sportif des féminines, a pris la parole sur le cas Katoto.

Superstar du PSG, Kylian Mbappé a donc décidé de quitter le club de la capitale librement. Arrivé au terme de son contrat, le Français n’a pas souhaité prolonger et s’est ainsi engagé avec le Real Madrid. Et si le scénario se répétait pour le club de la capitale, cette fois au sein de la section féminine ? Les regards se tournent ainsi vers Marie-Antoinette Katoto. Attaquante vedette du PSG de Fabrice Abriel, l’internationale française est dans sa dernière année de contrat. Quid alors de l’avenir de Katoto ?

« Il faut une volonté de rester à Paris et d’être heureuse »

Interrogé par Le Parisien, Angelo Castellazzi, directeur sportif des féminines du PSG, a fait le point sur l’avenir de Marie-Antoinette Katoto. Il a alors expliqué : « Les supporters doivent-ils s’inquiéter ? Non. Dans le sens où j’espère que les supporters comprennent qu’on s’investit à 100 %, avec envie et passion, pour le club. Nous sommes aussi des supporters. Le but est d’avoir les meilleures joueuses mais un contrat, je le répète toujours, c’est la volonté de deux parties sur un seul projet. On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l’envie de résultats. C’est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d’être heureuse. Après, on cherche les solutions ».

« Le but est de gérer rapidement toutes les fins de contrat »

« Est-ce un dossier qui peut être long ? Le but est de gérer rapidement toutes les fins de contrat. Le mercato s’est terminé mi-septembre. Dans dix jours, il y a la première trêve internationale. Je pense que ce sera le bon moment pour commencer les discussions. Le football féminin évolue et les timings aussi. On a besoin de se préparer le plus vite possible », a-t-il ajouté concernant Katoto.