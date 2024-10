La retraite pour Mbappé, la bombe lâchée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 25 ans, Kylian Mbappé pourrait déjà dire adieu à l'équipe de France. Son destin est désormais entre les mains de la justice, qui a reçu la plainte d'une jeune femme pour viol et agression sexuelle ce lundi soir. En cas de mise en examen, Didier Deschamps pourrait décider de se passer de ses services, un peu à la manière de Karim Benzema.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a publié un cliché de lui devant la rencontre entre la France et la Belgique. Mais sa tranquillité a vite été mise à rude épreuve suite aux révélations de la presse suédoise. Tard dans la soirée, plusieurs médias ont annoncé que le joueur du Real Madrid était, directement, cité dans une affaire de viol. De son côté, le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête, sans évoquer le nom de Mbappé. Évidemment, ce dossier est arrivé aux oreilles de Didier Deschamps après le match de Ligue des Nations.

Deschamps est sort du silence

« Faire la part des choses entre le vrai et le faux… J’ai l’impression que certains veulent tout lui mettre sur le dos. Info, intox, je ne vais pas échanger avec lui là-dessus, il est assez grand et il a suffisamment de moyens pour communiquer. Là il faut faire attention, on parle de… Mais quand vous reprenez des choses… Je ne vais pas dire que je sais, parce que je ne sais pas, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n’importe quoi, mais ça arrive tellement de fois » a déclaré le sélectionneur. Mais cette affaire tombe mal pour les Bleus et pour Deschamps, qui pourrait bien se passer de ses services, notamment si la justice décide de le placer en examen.

C'est déjà terminé pour Deschamps ?

« S’il est mis en examen doit-il porter le brassard de capitaine ? Non, je pense que de toute façon il a manqué de professionnalisme, s’est manqué sur ce déplacement à Stockholm. Rien que le fait de refuser la sélection, ça montre qu’il ne doit pas être le patron de l’équipe de France. Si l’enquête va plus loin et que le nom de Mbappé ressort, je ne vois pas comment Mbappé pourrait revenir. Il y a eu le cas Benzema » a confié Jérôme Rothen sur le plateau de BFM TV.