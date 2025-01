PSG : Luis Enrique confirme un gros coup dur !

La rédaction

Le PSG recevra Saint-Étienne ce dimanche soir en Ligue 1. Une première étape dans une longue série de matchs cruciaux pour le club de la capitale, qui devra faire face à des échéances importantes. Pour ce rendez-vous, le PSG sera privé de son capitaine Marquinhos, comme l’a annoncé l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Le PSG affrontera l’AS Saint-Étienne ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Une belle opportunité pour Luis Enrique et ses hommes de creuser l’écart sur leurs concurrents directs, notamment après les faux pas de l’AS Monaco et de Lille, qui ont tous deux concédé des matchs nuls. Lors de la conférence de presse de samedi, Luis Enrique a également fait le point sur l’état de son effectif et a annoncé une absence de taille pour ce match.

Coup dur pour le PSG

Pour son retour en Ligue 1 en 2025, le PSG devra se passer de son capitaine. Marquinhos est « victime d’une petite gêne au niveau de l’adducteur survenue lors du Trophée des Champions », a précisé le club. Luis Enrique a confirmé l’information en conférence de presse : « Il ne pourra pas jouer. » Le défenseur brésilien est donc ménagé et s’est contenté, ce samedi, d’un entraînement « individualisé ».

Un calendrier chargé en perspective

Le PSG entame un mois de janvier décisif pour la suite de sa saison. Les joueurs de Luis Enrique disputeront leur 1/16e de finale de Coupe de France, ainsi que leurs deux derniers matchs de Ligue des champions, avec pour objectif de décrocher une qualification pour les barrages. Un programme très dense pour les Parisiens, qui devront, pour le moment, composer sans leur capitaine Marquinhos.