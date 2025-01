Kvaratskhelia : Déjà un gros «problème» au PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG est tout proche de tenir son premier renfort offensif de l’hiver. Le club de la capitale a considérablement avancé sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia, à tel point que ce dernier serait désormais d’accord pour rejoindre les Rouge-et-Bleu. Mais alors que les dirigeants parisiens doivent encore s’entendre avec Naples, un gros problème semble se profiler avec l’international géorgien au PSG.

Le PSG n’est plus très loin de boucler LE transfert de l’hiver. Le club de la capitale a fait de sérieux progrès dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia ces dernières heures. Les dirigeants parisiens seraient tombés d’accord avec l’international géorgien pour son transfert, ce dernier ayant repoussé l’offre de prolongation de Naples. Les Rouge-et-Bleu doivent désormais s’entendre avec les Azzurri pour espérer finaliser l’opération lors des prochains jours.

Le PSG tout proche de boucler le transfert de Kvaratskhelia !

Dans cette optique, la presse italienne a indiqué qu’une réunion était prévue entre le PSG et Naples la semaine prochaine pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Le pensionnaire de la Serie A réclamerait 80M€, mais les champions de France ne seraient disposés à monter que jusqu’à 75M€ pour le moment. En attendant que le dossier se décante, Christophe Dugarry a déjà noté un souci avec l’arrivée de l’ailier de 23 ans au PSG.

«L'inconnue reste Luis Enrique»

« Après c’est un jeune joueur, est-ce que ce garçon est meilleur que Barcola ? Je ne sais pas. C'est un très très bon joueur mais l'inconnue reste Luis Enrique. Qu’est-ce qu’il veut faire ? On ne sait pas pourquoi il voudrait Kvara. On ignore son projet. C’est pour en faire quoi ? Apporter de la concurrence à Doué et Barcola ? Pour le mettre en avant-centre en faux 9 ? Il est capable de jouer à ce poste. Il est là le sujet. Kvara, oui. Mais pourquoi, comment ? Le problème c’est que tu n’auras aucune explication de l’entraîneur » a lancé le champion du monde 1998 sur les antennes de RMC.