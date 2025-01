Mercato : Une icône du projet QSI veut un transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En manque de temps de jeu au PSG et plus présent dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani cherche un nouveau club. L'attaquant français a du mal à se montrer efficace en club mais ses performances en sélection lui permettent de susciter l'intérêt de plusieurs clubs européens. Thiago Motta, ancien joueur du PSG et désormais entraîneur de la Juventus, voudrait bien s'attacher ses services.

Poussé vers la sortie, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort intéresse plusieurs grandes écuries à commencer par la Juventus. Le club italien insisterait pour s'attacher les services de Kolo Muani.

Kolo Muani bientôt à la Juventus ?

D'après les informations récoltées par RMC Sport, Thiago Motta souhaite fortement accueillir Randal Kolo Muani dans son club. L'attaquant français a du mal à exprimer son talent depuis qu'il est arrivé au PSG en septembre 2023 et visiblement, le club de Serie A est intéressé par son profil. Ce n'est pas la seule équipe sur le coup.

Kolo Muani attire les convoitises

En difficulté au PSG puisqu'il a fini par disparaître du terrain, Randal Kolo Muani ne répond pas aux attentes placées en lui au moment de son arrivée. Le joueur de 26 ans est également pisté par l'AC Milan, Tottenham et Manchester United notamment. Autant de pistes potentielles qui pourraient permettre au PSG de libérer de l'espace.