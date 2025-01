OM : Du jamais vu dans sa carrière, il jubile après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais samedi soir (1-2), Geronimo Rulli a une nouvelle fois été décisif, arrêtant notamment son troisième penalty de la saison. Une première pour le gardien âgé de 32 ans, qui n’avait jamais stoppé trois penalties d'affilée auparavant et qui a rappelé à quel point il était heureux d’avoir rejoint Marseille l’été dernier.

Le souvenir de Pau Lopez a vite été oublié à Marseille. L’été dernier, l’OM a changé de gardien titulaire, remplaçant l’Espagnol par Geronimo Rulli, arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€. Alors que son prédécesseur était souvent décrié, notamment pour son faible rendement sur penalty, l’international argentin (6 sélections) démontre qu’il est un spécialiste de l’exercice.

« Je n’ai jamais arrêté 3 penalties d'affilée »

Après ceux stoppés contre Brest (1-5) et l’OL (2-3), Geronimo Rulli a arrêté son troisième penalty d'affilée cette saison samedi, lors de la victoire de l’OM face à Rennes (1-2). « Je n’ai jamais arrêté 3 penalties d'affilée », a déclaré le gardien âgé de 32 ans en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen, lui qui est très heureux d’avoir rejoint l’OM l’été dernier. « Je l'ai dit avant, je suis très heureux ici. Quand tu arrives à avoir la confiance de l'équipe, du coach, du staff, de tout le monde, je peux faire mon travail au mieux, et je suis très heureux d'être ici à Marseille. »

« C'était le match le plus important de l'année et du mois »

Un exercice dans lequel Geronimo Rulli pourrait de nouveau devoir s’illustrer mardi contre le LOSC, en 16es de finale de la Coupe de France. « Pour nous ce soir, comme je te l'ai dit avant, c'était le match le plus important de l'année et du mois. Et maintenant, on doit penser à mardi, donc on espère un Vélodrome complet, comme un volcan. » Relancé sur sa réussite sur penalty et s’il avait un secret, le portier de l’OM a ajouté : « Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Je vois la course de l'attaquant et après, je décide d'aller d'un côté. »