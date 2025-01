Grosse signature au PSG, l'incroyable retournement de situation ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes serait actuellement mécontent de sa situation dans la capitale. Le phénomène portugais pourrait même envisager un départ, alors que plusieurs cadors européens surveillent sa situation. A en croire la presse anglaise, à ce jour, tous les scénarios sont possibles pour le numéro 25 à Paris. Explication.

Le PSG a entamé un gros plan d’avenir au cours des derniers mois. En effet, le club de la capitale a décidé de prolonger plusieurs éléments importants de son vestiaire. Si Luis Enrique s’est officieusement engagé jusqu’en juin 2027, Achraf Hakimi et Vitinha ont quant à eux signé un nouveau bail les liant au PSG jusqu’en 2029. Mais pour Nuno Mendes, Paris a connu des complications.

Nuno Mendes vers un départ du PSG ?

Selon les révélations de RMC Sport, le latéral gauche portugais est mécontent de sa situation au PSG. Faisant partie des salaires les plus bas de l’effectif parisien, Nuno Mendes envisagerait de quitter Paris, et se trouve attiré par le projet de Manchester United, où officie notamment son ancien entraîneur du côté du Sporting CP, Ruben Amorim. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, le PSG pourrait envisager de vendre Nuno Mendes, et en attendrait au moins 65M€.

Tout est possible concernant le Portugais

Un prix attractif pour les suiveurs de Portugais, parmi lesquels figurent donc Manchester United, mais aussi le Real Madrid et Manchester City. A en croire le média anglais, rien n’est exclu pour Nuno Mendes à ce jour. Si le PSG n’a pas perdu confiance dans ses chances de pouvoir trouver un accord avec son numéro 25, l’international Portugais pourrait tout à fait prolonger au sein du club de la capitale. CaughtOffside ajoute également que les Red Devils vont continuer à pousser pour tenter de convaincre Nuno Mendes, même si ce dernier devrait considérer que les projets du Real Madrid et de Manchester City sont bien plus attrayants...