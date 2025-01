Surprise, ce buteur du PSG affole le mercato

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani ne devrait plus faire long feu au PSG. Alors que Luis Enrique ne voudrait plus de son numéro 23, les hautes sphères parisiennes feraient le nécessaire pour boucler son départ. Et cela tombe plutôt bien, puisque Randal Kolo Muani aurait la cote sur le marché.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est déjà sur le départ. Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui, le numéro 23 parisien est poussé vers la sortie par sa direction.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Le PSG ne veut plus de Kolo Muani

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG s'activerait en coulisses pour trouver un nouveau club à Randal Kolo Muani. Et heureusement pour l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi, son attaquant français ne manquerait pas de prétendants.

Quatre colosses européens veulent recruter Kolo Muani

Selon les informations du Parisien, Randal Kolo Muani dispose d'une grosse cote de popularité sur le marché, et ce, malgré son faible temps de jeu au PSG cette saison. A en croire le média français, l'attaquant de 26 ans serait suivi de près par l'AC Milan, la Juventus, Tottenham et Manchester United. Reste à savoir lequel de ses clubs finalisera le transfert de Randal Kolo Muani cet hiver.