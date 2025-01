Mercato : Transfert à 80M€, le PSG va réaliser une masterclass !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG négocie avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Si l’été dernier, le club napolitain se montrait très gourmand au niveau du montant réclamé pour l’international Géorgien, Paris pourrait réaliser un très gros coup cet hiver, en recrutant le phénomène de 23 ans pour moins de 80M€.

Le PSG a enfin trouvé son ailier gauche. Priorité du mercato parisien depuis l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche de jour en jour d’une signature dans la capitale. Antonio Conte a levé tout doute ce samedi en conférence de presse : Kvara souhaite quitter Naples afin de rejoindre Paris.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Conte confirme le départ de Kvaratskhelia

« Kvaratskhelia a demandé à Naples à être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ », a ainsi confié l’entraîneur napolitain en conférence de presse. La piste Kvaratskhelia s’intensifie du côté du PSG, mais à quel prix ?

Le PSG devrait lâcher moins de 80M€ pour le Géorgien

Si un montant compris entre 75M€ et 90M€ était récemment évoqué par l’Equipe, le prix du transfert du Géorgien pourrait être plus bas. Sur X, le journaliste Ben Jacobs révèle ainsi que le PSG est optimiste pour la conclusion d’un accord nettement inférieur à 80M€. Un dossier très bien géré par le club francilien donc...