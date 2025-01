Mercato : Des offres folles avant de signer au PSG ?

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, les supporters du PSG pourraient bien avoir une très belle surprise. En effet, inexorablement, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche du club de la capitale qui aurait d’ailleurs déjà un accord avec le Géorgien. Pourtant, ce n’était pas gagné, car initialement Naples voulait le prolonger et lui avait même fait plusieurs très belles offres.

Cet hiver, le PSG avait identifié ses besoins lors du mercato. Le club de la capitale voulait à tout prix un nouvel attaquant pour densifier le secteur offensif qui a eu du mal en première partie de saison, mais également pour mettre la pression sur Bradley Barcola. Les dirigeants parisiens seraient proches de toucher à leur but et un nouvel attaquant est en arrivage.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Kvaratskhelia se rapproche grandement du PSG

Comme souvent par le passé, le PSG aurait décidé de piocher en Italie pour recruter sa nouvelle star et plus précisément du côté de Naples. Le club de la capitale a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia, qui serait à un pas de rejoindre Paris. En effet, le champion de France se serait déjà mis d’accord avec le Géorgien et il resterait à en faire de même avec Naples maintenant.

Naples a tenté plusieurs fois de prolonger Kvaratskhelia

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet hiver serait une surprise, car, à ce moment-là de la saison, les stars ne quittent d’habitude pas leur club et attendent normalement l’été. De plus, le Géorgien était plutôt parti pour prolonger son contrat avec Naples. En effet, d’après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants napolitains ont tenté pendant six mois de prolonger l’attaquant en lui offrant une très belle augmentation de salaire. Finalement, le joueur de 23 ans a donc décidé de snober la proposition italienne pour rejoindre Paris, jouer la Ligue des champions et obtenir un salaire encore plus gros. Maintenant, reste à savoir quand l’opération sera officialisée, ce qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine selon certaines sources.