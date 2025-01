«Je pars en janvier», l'annonce fracassante qui relance le mercato du PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia serait on ne peut plus proche de signer au PSG. Pour oublier leur numéro 77, les Azzurri pourraient s'offrir les services d'Hakim Ziyech, qui est en fin de contrat le 30 juin. L'international marocain ayant déjà annoncé son départ de Galatasaray.

Malgré son échec l'été dernier, le PSG n'a pas du tout tiré un trait sur Khvicha Kvaratskhelia. Revenu à la charge cet hiver, le club de la capitale serait en passe de finaliser la signature de l'attaquant du Napoli. D'ailleurs, à en croire Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia devrait rejoindre le PSG la semaine prochaine.

Ziyech va remplacer Kvaratskhelia à Naples ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Napoli aurait déjà déniché le successeur de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, Hakim Ziyech - sous contrat jusqu'au 30 juin - pourrait prendre la place de l'attaquant de 23 ans chez les Azzurri D'ailleurs, l'international marocain a déjà annoncé son départ de Galatasaray.

«Galatasaray, c'est fini pour moi»

« Galatasaray, c'est fini pour moi. Je leur ai dit que je partais en janvier. Ils ne me demandent plus rien, je fais ce que je veux. Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi médiocre qu'Okan Buruk. Si Galatasaray peut remporter le titre ? Je m'en fiche complètement... Ils me laisseront tranquille quoi qu'il arrive. Je regrette déjà d'être venu. J'aurais dû partir en début de saison, mais ils n'ont pas voulu. Je pars en janvier », a déclaré Hakim Ziyech à la mi-décembre, et ce, lors d'un entretien accordé au journaliste turc Haluk Yurekli. De bon augure pour le PSG, qui espère accueillir Khvicha Kvaratskhelia cet hiver.