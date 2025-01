Mercato : Le PSG réclame un transfert à 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, et devrait être vendu cet hiver. L’attaquant français ne manque pas de prétendants, parmi lesquels figurent Tottenham, la Juventus, ou encore Manchester United. Mais afin de conclure ce dossier, les clubs intéressés devront s’aligner sur le prix exigé par Paris.

Le mercato hivernal s’annonce intense pour la direction du PSG, qui dans le sens des arrivées, se concentre essentiellement sur la venue de Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Dans le sens des départs, Paris espère toujours réaliser une belle vente en se séparant de Randal Kolo Muani. A 26 ans, l’attaquant français n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a d’ailleurs pas convoqué pour la réception de l’ASSE au Parc des Princes ce dimanche...

Luis Enrique ne veut plus de Kolo Muani

Le mois dernier, Luis Enrique se refusait d’ailleurs à tout commentaire sur Randal Kolo Muani, affirmant que ses décisions parlaient d’elles-même : « Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique. » Désormais, il faut trouver un point de chute pour le numéro 23, qui ne manque pas de prétendants…

Le PSG attendrait 60M€ pour le vendre

Ce dimanche, GiveMeSport a apporté de nouvelles révélations sur ce dossier Kolo Muani. Si les Spurs de Tottenham sont très intéressés par son arrivée en janvier, le club londonien n’a pas souhaité inclure d’obligation d’achat dans l’opération, fragilisant le deal. Quoi qu’il en soit, le PSG reste autoritaire dans ce dossier, et réclamerait 60M€ afin de lâcher son attaquant en janvier annonce ainsi le média anglais.