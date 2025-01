Mercato - Wahi : Coup de tonnerre à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pablo Longoria avait affirmé le contraire le mois dernier, un départ d’Elye Wahi dès cet hiver serait possible. En cas d’offre équivalente à son prix d’achat, environ 25M€, l’OM pourrait ouvrir la porte à un départ de l’attaquant âgé de 21 ans, arrivé seulement l’été dernier. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient déjà identifié son potentiel remplaçant.

Lors de son bilan de la première partie de saison le mois dernier, Pablo Longoria avait écarté un départ d’Elye Wahi en janvier. Malgré les difficultés de l’attaquant âgé de 21 ans, le président de l’OM avait assuré que s’en séparer six mois seulement après son arrivée était « hors de question ».

Wahi peut quitter l’OM cet hiver

Pourtant, un départ d’Elye Wahi dès cet hiver semble bel et bien possible. Comme indiqué par L'Équipe, si une offre équivalente au montant dépensé pour le recruter l’été dernier, estimé à 25M€, est formulée, alors l’OM pourrait être à l’écoute. En ce sens, West Ham et Bournemouth seraient intéressés par l’ancien lensois.

L’OM pense à Guessand pour remplacer Wahi

D’autant plus que d’après les informations de La Minute OM, les dirigeants marseillais auraient déjà ciblé un autre attaquant. En effet, l’OM serait sur la piste d’Evann Guessand (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OGC Nice. L’arrivée de l’international ivoirien (1 sélection) serait conditionnée à un départ d’Elye Wahi.