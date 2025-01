Mercato - OM : De Zerbi réagit au transfert d'un phénomène

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bien qu'il a été présenté comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OM, Enzo Sternal ne joue quasiment pas avec Roberto De Zerbi. A tel point que l'avenir du joueur de 17 ans pourrait s'écrire loin de la Canebière. Alors qu'il a été question d'un possible départ vers Anderlecht, l'entraîneur de l'OM s'est exprimé à propos de Sternal.

Cela fait maintenant plusieurs années que l'OM a du mal à faire sortir des cracks de son centre de formation. Mais voilà qu'une jeunesse dorée pointait le bout de son nez. Encore faut-il confirmer chez les professionnels. C'est là que ça se complique pour Enzo Sternal. Annoncé comme la grande pépite de l'OM, le joueur de 17 ans peine à avoir la confiance de Roberto De Zerbi. Au point de le faire partir ? Selon les informations de L'Equipe, Anderlecht pourrait tendre la main à Sternal.

« S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas »

Partira ? Ne partira pas ? Ce lundi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le cas d'Enzo Sternal. L'entraîneur de l'OM a alors expliqué à propos du crack olympien : « Je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas. Ca me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui ».

« Je suis l'un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes »

« Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l'un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L'objectif, c'est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C'est clair pour tout le monde », a poursuivi De Zerbi sur Enzo Sternal.