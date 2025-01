Mercato - ASSE : Accord trouvé, le boss lâche une annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteurs d’un bon match dimanche soir malgré la défaite face au PSG (2-1), les Verts de l’ASSE pourraient se renforcer sur le mercato hivernal. Si le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’un retour d’Irvin Cardona se profilait, l’entraîneur Eirik Horneland a été interrogé à ce sujet ce dimanche soir.

Le mercato hivernal pourrait permettre à l’ASSE de se renforcer sur le mercato. Désormais menés par Eirik Horneland, les Verts seraient sur le point de retrouver leur ancien buteur Irvin Cardona. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’attaquant de 27 ans n’est qu’à un pas du Forez, et pourrait même signer en fin de semaine.

« Nous voulons construire une foi en cette équipe »

Ce dimanche soir, Eirik Horneland a même été interrogé à ce sujet. « Le championnat est fort, avec de bons joueurs. On a essayé de se rapprocher, en termes d’organisation, du PSG, des équipes qui jouent avec une haute intensité, avec et sans ballon. Cela a été très difficile pour nous, même si on a gardé nos chances d’égaliser jusqu’au bout de ce match, ce qui me rend heureux. On veut se rapprocher progressivement du niveau des meilleures équipes de ce championnat. Je pense qu’on a de bons joueurs. Il faut encore en tirer davantage. Il faut qu’on s’organise mieux et qu’on mette plus d’intensité. Nous voulons construire une foi en cette équipe. Mon objectif est de développer cette équipe et cette organisation collective pour amener nos joueurs à être encore meilleur », a-t-il lâché au micro de DAZN.

« Il y aura certainement des ajustements sur ce mercato »

« Il y aura certainement des ajustements sur ce mercato. Je me concentre sur les joueurs que j’ai à ma disposition. C’était donc une longue réponse qui ne vous répond pas. Cela me confirme ce que je veux faire, mais nous devons encore construire. Notre deuxième période m’a plu. On a été mieux en place. On doit construire des périodes de possession de balle. Nous espérons reproduire cela dimanche contre Nantes », conclut le nouveau coach stéphanois.