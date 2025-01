Départ de Deschamps : Le message spécial en provenance du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Champion du monde en 2018 avec Didier Deschamps, qui l’a lancé en équipe de France, Presnel Kimpembe était de passage sur les ondes de RTL pour rendre hommage à celui qui a annoncé son départ à la fin de son contrat après le Mondial 2026. Un entraîneur que le défenseur du PSG considère parmi les tout meilleurs du monde.

La Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada marquera la fin de l’ère Didier Deschamps. Alors que son contrat arrive à son terme à l’issue de la compétition, le technicien français a annoncé mercredi sur TF1 qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France : « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau mais 2026, c'est très bien. »

Didier Deschamps tire sa révérence après 2026. Qui pour le remplacer ? Un nom fait déjà trembler le monde du foot ! ⚽

➡️ https://t.co/65WWC1hXvB pic.twitter.com/BBMBhF5QCp — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Kimpembe rend hommage à Deschamps

Une annonce qui a forcément beaucoup fait réagir et ce dimanche, c’est Presnel Kimpembe qui a pris la parole sur les ondes de RTL. Le joueur du PSG avait fait ses débuts en équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, remportée par les Bleus, et a tenu à rendre hommage à Didier Deschamps, qu’il considère comme un des meilleurs entraîneurs du monde.

« Je pense que tout le monde en est conscient »

« Pour moi, forcément. Quand on est à la tête d’une équipe pendant plus de 14 ans et qu’on fait une finale d’Euro, qu’on gagne la Coupe du monde 2018, qu’il gagne la Ligue des Nations en 2021 et qu’il fait encore une finale de Coupe du monde en 2022, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que tout le monde en est conscient », a déclaré Presnel Kimpembe. « C’est quelqu’un qui sait créer un groupe. La cohésion, l’état d’esprit, avoir vraiment une équipe soudée, pour lui je pense que ça fait partie des priorités. Que tout le monde s'entende bien en dehors et sur le terrain, qu’il y ait une certaine joie de vivre au sein de cette équipe de France. »