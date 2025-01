4M€ : L’OM peut dire merci à l’Arabie Saoudite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM aura donc commencé son mercato hivernal avec l’arrivée de Luiz Felipe. Le club phocéen a décidé de se renforcer en défense centrale, enregistrant le renfort de l’ex-joueur d’Al-Ittihad, où il évoluait notamment avec Karim Benzema et N'Golo Kanté. Alors qu’on attend de voir ce que ça va donner sportivement, d’un point de vue économique, c’est une belle opération pour l’OM.

Après avoir animé le mercato estival avec pas moins de 12 recrues, l’OM compte encore se montrer actif en janvier. Ça a commencé avec l'arrivée de Luiz Felipe. Alors qu’on a connu ce dernier au Betis Séville ou à la Lazio, il évoluait précédemment en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad aux côtés notamment de Karim Benzema. Luiz Felipe va désormais poursuivre sa carrière à l’OM, qui n’aura pas déboursé la moindre indemnité de transfert.

Scandale en direct ! L’OM mise gros sur Mason Greenwood malgré la controverse. Un choix audacieux, mais à quel prix ? ⚽ https://t.co/a5MEjpeUVM — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

« Ça aurait pu être 3-4M€ »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à cette arrivée de Luiz Felipe à l’OM. Il n’a alors pas oublié de souligner le cadeau à plusieurs millions d’euros fait par l’Arabie Saoudite : « L’incompréhension est sur la fleur faite à l’OM par Al-Ittihad, club détenu par le fond souverain, parce que c’est 0€. Ça aurait pu être 3-4M€, un prêt avec option d’achat obligatoire. Il a été libéré pour l’OM et l’OM l’a récupéré gratuitement, forcément avec une prime à la signature ».

« Depuis quelques semaines, il est apte »

« Il a fait 8-9 mois bons en Arabie saoudite. Et l’été dernier, on sait que ça a beaucoup changé dans les effectifs saoudiens, on lui a demandé de sortir. En août, il se blesse à la cuisse et ils ne l’ont pas inscrit sur la liste du championnat. Donc depuis septembre, il ne joue plus. Il s’est remis de son problème à la cuisse et depuis quelques semaines, il est apte », a-t-il ensuite expliqué.