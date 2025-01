PSG : Une grande signature annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur son avenir au PSG. Et pour cause, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, le technicien espagnol aurait déjà paraphé un nouveau bail, mais rien n’a été officialisé. Cependant, Luis Enrique laisse entendre qu’il n’y a pas de souci à se faire pour son futur à Paris.

C'est une situation particulière, voire inédite. Luis Enrique, dont le contrat au PSG court jusqu'en juin prochain, aurait signé sa prolongation en septembre dernier... mais rien n'a été officialisé. Cependant, en conférence de presse, le technicien espagnol confirme à demi-mots ce qui est un secret de Polichinelle.

Luis Enrique vend la mèche pour sa prolongation ?

« Sur ces questions, je suis très heureux. Les contrats, pour moi, ce sont des papiers mouillés. Je n'ai aucun problème à signer des contrats d’une semaine s’il le faut. J’ai besoin de me sentir bien au quotidien. C’est le cas ici. Le club me transmet beaucoup de confiance depuis le premier jour », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

« La direction sportive est la même qu’à mon arrivée. Le reste m’est complètement égal. On signe, et un jour, si le club ne me veut plus, je m’en vais. J'ai toujours construit ma carrière comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer ce projet, un projet très attractif. Je veux profiter de chaque jour où je suis entraîneur du PSG. Et je le répète, le club me transmet de la confiance », ajoute Luis Enrique.