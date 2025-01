Racisme, signes nazis… Il réagit à la polémique après son départ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en 1992, Georges Weah a fini par quitter le club de la capitale 3 ans plus tard, en 1995, pour rejoindre le Milan AC. Mais voilà que ce départ n’aura pas été simple à vivre pour le Libérien. Attristé de faire ses valises, Weah a dû faire avec des insultes racistes venues des tribunes.

C’est avec regret que Georges Weah a quitté le PSG en 1995. En effet, pour France Football, l’ancien Parisien a notamment confié à propos de son départ : « J'avais tout fait à Paris, et on voulait me vendre. J'étais triste, j'aimais la ville ». Weah aura donc fini par faire ses valises, non pas sans une incroyable polémique.

Le PSG s'active en coulisses 🤫 Un transfert surprise pourrait bouleverser l'équipe. Restez connectés pour ne rien manquer !

➡️ https://t.co/vI4VfAGjej pic.twitter.com/mtaW1dayeW — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

La banderole raciste pour le départ de Weah

En effet, lors de son dernier match avec le PSG, face au Havre, Georges Weah a pu voir une banderole terrible « Weah, on n'a pas besoin de toi », où les o et les s étaient remplacés par des symboles nazis. Une polémique incroyable évoquée par Weah dans un entretien accordé à France Football.

« Quand les supporters ne sont pas contents, ils font parfois n'importe quoi »

« Quand les supporters ne sont pas contents, ils font parfois n'importe quoi. C'est pourquoi je n'ai rien dit. J'ai passé treize ans en Europe, je sais que certains ne comprendront jamais. On ne peut pas contrôler tout un stade, ni accuser tout le monde de racisme. Le pire, c'est quand un adversaire agit de la sorte », a expliqué Georges Weah.