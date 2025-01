Luis Enrique vend la mèche pour le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l’occasion de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué ses ambitions pour le mercato d’hiver. Et alors que Khvicha Kvaratskhelia est en route pour le PSG, le technicien espagnol confirme qu’il recherche en premier lieu des joueurs capables d’évoluer à différents postes.

Alors que le mercato hivernal du PSG s'annonce brûlant avec l'arrivée imminente de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a été interrogé sur ses ambitions en terme de recrutement durant le mois de janvier. Le technicien espagnol ne cache pas que sa volonté consiste notamment à pouvoir miser sur le plus de joueurs polyvalents possibles. Un indice pour les futures recrues parisiennes ?

Le PSG joue gros cet hiver ! 🤔 Découvrez le montant du futur transfert de Kvaratskhelia et ses enjeux pour le club.

Luis Enrique veut des joueurs polyvalents

« À chaque fois que tu as l’opportunité d’utiliser un joueur sur plusieurs postes, c’est positif. Un joueur spécialiste d’un poste en particulier, c’est aussi très intéressant. Depuis notre arrivée il y a un an et demi, de très nombreux joueurs sont capables d’évoluer à différents postes. C’est quelque chose que je trouve très positif. Je peux changer mon équipe et les situations de jeu sans changer de joueur sur le terrain. Nous allons continuer sur cette lancée », confie-t-il devant les médias avant d’être interrogé sur la situation de Marco Asensio régulièrement annoncé partant lors de ce mercato d'hiver.

« Comme toujours, mes décisions parlent plus que moi. Je peux répondre ici, inventer quelque chose. Mais ce n’est pas mon style. Mes décisions disent ce que je pense d’un joueur à un moment donné. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois en séance. Évidemment, ceux qui ne jouent pas ne sont pas d’accord, mais c’est mon rôle. Je dis d’ailleurs toujours qu’il n'y a aucune situation irréversible. Je n’ai rien à expliquer à ce sujet », ajoute Luis Enrique. Et en ce qui concerne Marco Asensio, le message a l'air clair.