L’OM recalé direct sur le mercato, «je n’ai même pas attendu… »

Les faits remontent à l'été 2016, alors que l'OM disposait de moyens limités sur le mercato avant le rachat de Frank McCourt : Franck Tabanou avait été approché par la direction phocéenne pour une arrivée en prêt. Mais l'ancien latéral gauche de l'ASSE avait finalement privilégié une aventure en Espagne, sans prendre le temps d'hésiter bien longtemps.

Quelques mois avant le rachat de l'OM par Frank McCourt qui a été officialisé en octobre 2016, le club phocéen disposait de moyens financiers très limités pour faire son mercato. C'est la raison pour laquelle les opérations sous forme de prêt se sont multipliées cet été-là, avec notamment les arrivées de Bafétimbi Gomis, William Vainqueur ou encore Clinton N'Jie. Et l'OM a également tenté sa chance avec Franck Tabanou, sous contrat avec Swansea et qui s'était imposé comme une référence de Ligue 1 au poste de latéral gauche les années précédentes avec l'ASSE.

« L'OM proposait un prêt, je préférais un transfert »

Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, Tabanou raconte l'intérêt de l'OM à son égard en 2016 : « Après mon prêt à Saint-Étienne par Swansea, le club me dit qu'il ne compte pas sur moi. Il me reste alors deux ans de contrat. On est le 31 août, je suis au restaurant avec ma femme. Mon agent m'appelle pour me dire que Grenade est intéressé et Marseille aussi. L'OM proposait un prêt, je préférais un transfert. Mais je n'ai même pas attendu leur réponse, j'ai choisi l'Espagne et un Championnat qui me correspondait mieux », confie l'ancien joueur de l'ASSE, qui a donc opté pour Grenade plutôt que l'OM cet été-là.

« Les entraînements ne ressemblaient à rien »

Mais l'expérience de Franck Tabanou en Espagne a rapidement viré au fiasco : « À Grenade, les entraînements de Tony Adams ne ressemblaient à rien. Ce n'était pas un mec méchant, mais il nous faisait faire des trucs... Personne ne comprenait rien. Il avait dû rester dans les années 1980 », indique l'ancien gaucher de l'ASSE, qui a donc quitté Grenade dès l'été 2017 pour revenir en Ligue 1, du côté de Guingamp.