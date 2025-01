Mercato : Le PSG s'est lancé un défi «presque impossible» !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé toutes les lignes de son effectif. En effet, Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et Désiré Doué (attaquant) ont migré vers Paris. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a avoué que Luis Campos voulait refaire le même coup cet hiver, mais que cette mission était presque impossible.

L'été dernier, le PSG s'est montré très actif sur le marché. En effet, Luis Campos a offert quatre joueurs à Luis Enrique lors de la dernière fenêtre de transferts, renforçant toutes les lignes rouge et bleu. D'abord, le conseiller football du PSG a recruté le gardien de but Matvey Safonov, arrivé en provenance de Krasnodar pour une somme proche de 20M€. Ensuite, Luis Campos a fait plier la direction de l'Eintracht Francfort pour le recrutement de Willian Pacho, et ce, en signant un chèque de près de 40M€. L'international équatorien étant un défenseur central gaucher. De surcroit, le milieu de terrain Joao Neves a quitté Benfica pour signer au PSG, ayant couté environ 60M€. Enfin, le club de la capitale a arraché Désiré Doué au Stade Rennais grâce à une offre à hauteur de 50M€.

Le PSG veut se renforcer à tous les postes

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a reconnu que Luis Campos s'activait en coulisses pour étoffer tous les postes de son effectif. Toutefois, le conseiller football du PSG devrait avoir beaucoup de mal à remplir cette mission cet hiver.

«C'est presque impossible sur ce mercato»

« C'est un mercato très différent de celui d'été, qui est plus ouvert. Il y a plus de préparation, de planification. Le marché de janvier est très difficile. C'est difficile de bien choisir, avec peu de possibilités qui s'ouvrent. Je suis très content de l'effectif dont je dispose, et je veux en tirer le meilleur profit. C'est très difficile d'avoir mieux. Malgré tout, il faut rester ouvert, la direction sportive l'est. Luis Campos est attentif pour essayer d'améliorer l'équipe à toutes les positions. C'est presque impossible sur ce mercato », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG.