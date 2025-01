Deschamps - Zidane : La FFF fait un gros teasing !

Thomas Bourseau

Une quatrième et ultime Coupe du monde et puis s'en va. Didier Deschamps a tenu à contrôler les rumeurs sur son avenir dans la presse en livrant en direct sur TF1 sa décision de s'en aller après le Mondial 2026, soit au terme de son contrat avec la Fédération française de football. Zinedine Zidane devrait lui succéder, le président de la FFF a vendu la mèche pour l'annonce que tout le monde attend.

En milieu de semaine dernière, à l'occasion d'une campagne pour Les Pièces Jaunes, Didier Deschamps profitait d'une sortie médiatique pour faire une grande annonce : il ne signera pas une nouvelle prolongation de contrat avec la Fédération française de football et ne sera officiellement plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Un choix qui n'est pas venu de nulle part selon son président Philippe Diallo. « J'ai trouvé qu'il était sûr de lui et qu'il avait mûrement réfléchi sa décision ».

«Lorsque viendra cette Coupe du monde, j'annoncerai la décision que j'aurai prise»

Le président de la FFF a assuré par le biais d'images diffusées par TF1 ce dimanche dans le cadre de Téléfoot qu'il savait pertinemment vers quelle légende du football français l'allégeance des fans des Bleus se dirigeait : Zinedine Zidane. Sa décision ne sera seulement communiquée pendant la Coupe du monde 2026. « J'entends ce que veulent les fans, ce que veulent les Français. Lorsque viendra cette Coupe du monde, j'annoncerai la décision que j'aurai prise ».

Lizarazu : «Zidane ? Je ne vois en fait comment ça ne pourrait pas être lui»

Ancien coéquipier de Didier Deschamps, Bixente Lizarazu a salué le timing de cette révélation du sélectionneur des Bleus, toujours pour Téléfoot. « Je trouve que c'est très élégant de sa part de le dire en amont. De le dire comme ça en avance parce que ça permet aussi au successeur de pouvoir se préparer dans les meilleures conditions. Deschamps était beaucoup plus sur la défensive ces derniers temps, je l'ai vraiment senti. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il pouvait y avoir toutes ces critiques malgré tout ce qu'il avait pu faire ».

Pour ce qui est de la succession de Deschamps, le champion du monde 98 ne voit que Zinedine Zidane comme candidat sérieux. « Zidane ? Je ne vois en fait comment ça ne pourrait pas être lui (...) Son expérience d'entraîneur, ce qu'il a fait avec le Real Madrid, son histoire incroyable avec l'équipe de France. Et puis ensuite, sa volonté ».

Rami : «Il a la carrière qu'il faut et puis pour les joueurs, tu ne peux que te battre pour un mec comme ça»

Même son de cloche pour Adil Rami. Le champion du monde 2018 avec Didier Deschamps a tenu à lui rendre hommage avant de se montrer clair sur son remplacement via Téléfoot. « Il a été fidèle à ses idées, jusqu'au bout. Et surtout, il nous a fait vibrer. Son successeur ? Tu oses me demander, sincèrement ? (Rires) Sans aucune hésitation, Zinedine Zidane. Il a l'expérience, il a la carrière qu'il faut et puis pour les joueurs, tu ne peux que te battre pour un mec comme ça ».