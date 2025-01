Mercato - PSG : Un joueur se fait recaler à cause de sa timidité !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Performant sur le terrain depuis le début de la saison, Willian Pacho (PSG) est parvenu à s'ouvrir aux autres. Mais ce trait de caractère n'était pas naturel chez lui. Durant son enfance, le défenseur parisien de 23 ans était très réservé, et cette timidité lui a parfois joué des tours.

Recruté l’été dernier par le PSG, Willian Pacho ne laisse rien transparaître. Pour en savoir plus sur ce joueur, il faut se plonger sur sa vie d’avant, en Equateur. Né à Quinindé il y a 23 ans, le défenseur a grandi entouré de narcotrafiquants. Malgré les épreuves de la vie, notamment le décès de sa mère à 19 ans, Pacho ne s’est jamais éloigné de ses rêves, même lorsque certaines équipes n’ont pas voulu miser sur lui à cause de sa timidité. Comme indiqué par L’Equipe, l’actuel défenseur parisien n’avait pas été retenu par la Liga Deportiva Universitaria de Quito en raison de son manque d’assurance. Il avait 14 ans.

« Willian était un garçon très timide »

« Willian était un garçon très timide. Dès qu'il apercevait un appareil photo, il fuyait. Les photos de lui sont rares à cette époque (rires). Mais son plus gros problème sur le terrain, c'était qu'il ne parlait pas. Et c'est encore plus problématique pour un défenseur central. Il ne disait pas un mot, mais ce qui est drôle, c'est qu'il jouait toujours la bouche ouverte - ce qui lui a valu le surnom de "Boquiabierta". » a révélé Rolando Cedeño, l’un de ses anciens éducateurs.

« Il nous rend très fiers »

Au fil des années, Pacho s’est ouvert, grâce notamment au travail de psychologues. « Il est là où il voulait être depuis tout petit. Il a toujours eu cette responsabilité de réussir, notamment envers sa famille, avec ses valeurs. C'était un garçon sérieux, et on retrouve ça dans son jeu. De plus, il était conscient de ses forces et de ses faiblesses, et c'était un gros bosseur. Il a même réussi à vaincre sa timidité (rires). Il nous rend très fiers » a confié José Larrea, qui l’avait accompagné au cours de son adolescence. De quoi mieux se rendre compte du chemin parcouru.