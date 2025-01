PSG : Un renfort de taille annoncé pour Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Hernandez, de retour après une longue absence due à une blessure au genou, pourrait retrouver le onze du Paris Saint-Germain face à Stuttgart ce mercredi soir, avec l'absence de Nuno Mendes. L’international français apparaît comme un atout majeur pour Luis Enrique aux yeux de José Pierre-Fanfan, interrogé par Le Parisien.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche il y a sept mois, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez pourrait retrouver le onze du Paris Saint-Germain en Coupe d’Europe ce mercredi soir. Alors que Nuno Mendes est suspendu face à Stuttgart, l’international français postule à une place de titulaire, lui qui n’a débuté qu’une fois cette saison contre Espaly en Coupe de France.

Aux yeux de José Pierre-Fanfan, Lucas Hernandez apparaît comme un renfort de poids pour Luis Enrique. « S’il est à 100 % sur le plan médical, il n’a peut-être pas encore retrouvé toutes ses aptitudes dans le jeu. Mais Lucas n’en demeure pas moins une incontestable plus-value dans le vestiaire et sur le terrain, estime l’ancien joueur du PSG, interrogé par Le Parisien. D’abord parce qu’il offre à son coach un éventail de possibilités sur le plan tactique. Mais aussi parce que c’est un leader. Dans un match à enjeu comme celui-ci, son expérience sera précieuse pour gérer les émotions liées à l’évènement. »

Doit-on y voir un indice sur sa présence sur le terrain ce mercredi soir ? Lucas Hernandez était en tout cas présent face à la presse à la veille de l’ultime journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. « Ce n’est jamais facile de rester sept mois à l’écart. J’avais eu la même blessure à la jambe droite, je connaissais les étapes à passer. J’avais conscience, aussi, que certaines douleurs étaient normales et faisaient partie du processus. Deux jours seulement après mon opération, je voulais déjà savoir combien de temps il me faudrait pour revenir sur les terrains. J’ai signé au PSG pour plusieurs raisons et l’une d’elles est la Ligue des champions. Je suis prêt à démarrer si le coach fait appel à moi », confiait l’international français. Le message est envoyé.