PSG : L’accord qui fait paniquer l’Europe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Stuttgart pour valider sa qualification pour le prochain de la Ligue des champions. Un simple match nul suffit d'ailleurs aux deux équipes pour valider leur ticket, ce qui inquiète les médias européens qui craignent un accord entre les deux formations pour acter un nul qui aurait des conséquences pour les autres.

« Je ne vais pas spéculer mais on va essayer de gagner ce match, améliorer le nombre de points et donc notre classement ». Ces mots sont signés Luis Enrique. L'entraîneur du PSG démentait en conférence de presse que les Parisiens et Stuttgart puissent se mettre d'accord pour assurer un match nul qui arrangerait les deux équipes. Mais en Europe, les propos de Luis Enrique n'ont toutefois pas suffi.

Kolo Muani débloque enfin son compteur ! Mais est-ce suffisant pour rassurer le PSG ? 🤔

➡️ https://t.co/rCxjhn9ipz pic.twitter.com/jKqOJcEz9v — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 29, 2025

Les médias européens s'inquiètent d'un accord PSG-Stuttgart

En effet, plusieurs médias européens ne manquent pas d'afficher leur inquiétude, à l'image de La Cadena SER qui estime qu'un « biscotto (expression italienne désignant un accord amical, NDLR) entre le PSG et Stuttgart menace la dernière journée de Ligue des Champions ». Même son de cloche en Belgique où le quotidien Le Soir craint « un "petit arrangement" lors de la dernière journée de Ligue des champions ? Voici comment le PSG pourrait s’assurer la qualification… sans forcer ».

«Un biscotto entre le PSG et Stuttgart menace la dernière journée de Ligue des Champions»»

La situation fait également par au Portugal où Benfica et le FC Porto pourraient être directement impliqués. « Un éventuel "arrangement" entre les Allemands et les Français peut rendre plus difficile le passage des équipes portugaises, en cas de défaite dans leurs matchs respectifs », écrit ainsi Record. L'Europe aurait donc les yeux rivés sur ce Stuttgart-PSG.