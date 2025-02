PSG : «J'ai pleuré», le but qui a changé sa vie !

Thomas Bourseau

Comédien à l'affiche de Mercato, nouveau film de Tristan Séguéla sorti en salles ce mercredi 19 février, Hakim Jemili est un fan inconditionnel du PSG. Alors forcément, le fait de pouvoir tourner sur une scène de but au Parc des princes a eu un effet émotionnel immédiat sur lui qui n'a pas caché sur les ondes de RMC avoir pleuré dans la seconde.

Le Paris Saint-Germain fait rêver plus d'un joueur de football, mais surtout un tas d'habitants de la capitale et de sa banlieue. C'est notamment le cas du comédien Hakim Jemili qui aspirait à une carrière de footballeur avant de se tourner vers la scène. A l'affiche du film Mercato de Tristan Séguéla aux côtés de Jamel Debbouze qui sort en salles ce mercredi 19 février, Jemili incarne Medhi Bentarek.

Dembélé - PSG : Coup de tonnerre annoncé en direct !

➡️ https://t.co/jTZJVCDd2Z pic.twitter.com/kzIIbZuSRQ — le10sport (@le10sport) February 19, 2025

«La vérité c'est que quand je suis parti célébrer mon but, j'ai pleuré»

Dans la peau d'un footballeur le temps d'un film, et qui plus est du PSG, Hakim Jemili est revenu sur un moment fort qu'il chérira à jamais sur les ondes de RMC mardi devant une tribune pleine un soir de match du PSG. « Tu t'es régalé à tourner ? (S'adressant à Vincent Moscato) Tu sais que j'ai tourné au Parc (ndlr des Princes). La vérité c'est que quand je suis parti célébrer mon but, j'ai pleuré. La première prise, j'ai pleuré. Et il ne l'a pas monté parce que ce n'était pas ça le but. J'ai pleuré, c'est venu instinctivement, je n'ai pas fait exprès. La tribune était pleine. C'était un soir de match ? Oui, c'était PSG - Rennes ».

«Je savais que c'était la bonne, et on l'a gardé»

Relancé par Stephen Brun sur le nombre de prises qu'il a fallu tourner afin d'avoir la reprise de volée parfaite qui est montrée dans le film, Hakim Jemeli a bluffé le plateau du Super Moscato Show qui ne l'a pas cru. « Vous n'allez pas me croire, mais je vous assure que c'est la première prise. Je savais que c'était la bonne, et on l'a gardé. Je vous jure que c'est la vérité ». Vincent Moscato a d'ailleurs réagi avec la punchline suivante : « On avait dit qu'on invitait plus des menteurs les gars ».