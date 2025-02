Mbappé, Neymar… Le PSG a trouvé plus fort pour 50M€ !

La rédaction

Ousmane Dembélé a brillé ce samedi avec le PSG. Le club de la capitale se déplaçait à Brest, et l’international français en a profité pour inscrire un nouveau triplé. Avec ce deuxième hat-trick en deux matchs, l’ancien du Borussia Dortmund signe une statistique inédite au PSG et fait mieux que Kylian Mbappé, Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic.

Ce samedi, le PSG se déplaçait au Stade Francis-Le Blé, à Brest, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une large victoire 5 buts à 2 pour les Parisiens, marquée notamment par le triplé d’Ousmane Dembélé, son deuxième en deux matchs (après celui face à Stuttgart). Une statistique inédite, puisque l’ancien Rennais est le premier à réaliser une telle performance pour le PSG, avant Kylian Mbappé, Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic.

« Il faut continuer »

Interrogé au micro de beIN Sports, Ousmane Dembélé explique la raison de sa réussite : « Avant, je jouais milieu droit, beaucoup plus collé à la ligne. C’était plus difficile d’aller marquer des buts : je devais dribbler trois, quatre joueurs avant de pouvoir marquer. En neuf, t’as un joueur où t’as juste à pousser le ballon, comme je l’ai fait aujourd’hui. Donc c’est bien, il faut continuer. »

« Il faut féliciter l’équipe »

« C’est bien, aujourd’hui, il faut féliciter l’équipe, féliciter les passeurs. Sur le troisième but, la passe de Kang-In est exceptionnelle, j’ai plus qu’à la mettre. » explique l’attaquant tricolore. « C’est bien, je suis bien placé dans ce rôle de numéro 9, je me dois de marquer des buts, même si c’était un match où il fallait un peu jouer la carotte derrière la défense et marquer derrière. »