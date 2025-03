Surprise, ce joueur du PSG est plus rapide que Mbappé !

Amadou Diawara

Ce vendredi, l'UEFA a dévoilé le classement des joueurs les plus rapides lors des 11 premiers matchs de cette édition de la Ligue des Champions. A la surprise générale, Achraf Hakimi est allé plus vite que Kylian Mbappé cette saison. En tête du classement, on retrouve Erling Haaland.

L'UEFA a dressé la liste des 10 joueurs les plus rapides de cette saison. Pour ce faire, l'instance européenne a utilisé un détecteur de vitesse en Ligue des Champions, activant les flashs lors de la saison régulière, les seizièmes de finale, et les huitièmes de finale aller.

Hakimi est allé plus vite que Mbappé

Réputé pour sa vitesse, Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 ans) occupe le podium, mais il est loin d'être le numéro un. En effet, Erling Haaland (Manchester City, 24 ans) est en tête du classement, tandis qu'Achraf Hakimi (PSG, 26 ans) occupe la deuxième position.

C1 : Le top 10 des joueurs les plus rapides

1er : Erling Haaland, flashé à 36,6km/h (Man City).

2ème : Achraf Hakimi, flashé à 36,5km/h (PSG).

3ème : Kylian Mbappé, flashé à36,4km/h (Real Madrid).

4ème : Matheus Nunes, flashé à 36,3km/h (Man City).

5ème : Mama Baldé, flashé à 36,1km/h (Brest).

6ème : Nicolas Kuhn, flashé à 35,9km/h (Celtic).

7ème : Chemsdine Talbi, flashé à35,9km/h (Club Bruges).

8ème : Adam Daghim, flashé à 35,6km/h (Red Bull Salzbourg).

9ème : Ibrahim Osman, flashé à 35,6km/h (Feyenoord).

10ème : Abdukodir Khusanov, flashé à 35,6km/h (Man City).