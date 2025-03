PSG : Ménès annonce un problème avant Liverpool

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face à Liverpool au Parc des Princes. En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le club de la capitale se déplace à Anfield ce mardi soir. Alors que le PSG doit jouer à Rennes trois jours plus tôt, Pierre Ménès a annoncé que ce match était très mal placé.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de Liverpool au tirage au sort. Lors du match aller, les hommes de Luis Enrique ont accueilli les Reds au Parc des Princes mercredi soir. Malgré une nette domination pendant la quasi-totalité de la rencontre, le PSG s'est incliné par le plus petit des scores (0-1) à Paris.

PSG : Le déplacement à Rennes tombe très mal

En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG va affronter Liverpool à Anfield ce mardi soir. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit d'abord se frotter au Stade Rennais au Roazhon Park ce samedi après-midi. D'après Pierre Ménès, cette rencontre est la plus mal placée de la saison pour le PSG.

«Luis Enrique va faire tourner»

« Rennes - PSG ? C'est certainement le match le plus mal placé, au moment où l'on se parle, pour le PSG cette saison. Ce match intervient trois jours après l'aller contre Liverpool, et trois jours avant le retour à Anfield. On peut supposer que Luis Enrique va joyeusement faire tourner une fois de plus. Maintenant, je pense que la dynamique du PSG n'est pas atteinte par la défaite malheureuse contre Liverpool. Allez, je vais dire victoire de Paris », a jugé Pierre Ménès via Les pronos de Pierrot sur YouTube. Reste à savoir si le PSG viendra bel et bien à bout du Stade Rennais avant de tenter de renverser Liverpool ce mardi soir, et ce, pour gagner une place en quart de finale de la Ligue des Champions.