Mbappé annonce des «rockstars» au PSG

Dans un entretien accordé à l’émission Clique de Canal+, Kylian Mbappé s’est exprimé sur le trio qu’il a formé pendant deux ans avec Lionel Messi et Neymar au PSG. Il y évoque notamment l’engouement qu’ils suscitaient aussi bien au Parc des Princes que partout en France lors des déplacements du club de la capitale.

« On a réuni des joueurs que tu réunis qu’à la Playstation. » Dans des extraits inédits diffusés par l’émission Clique de Canal+, Kylian Mbappé est revenu sur les deux années qu’il a passées aux côtés de Lionel Messi et Neymar au PSG. S’il regrette de ne pas avoir réussi à remporter la Ligue des champions avec eux, il estime malgré tout avoir « fait rêver. Aujourd’hui, il y a pas mal de gamins qui ont le PSG dans le sang ! »

« Le PSG, c’est le PSG de Messi, de Neymar, de Mbappé »

« Moi, à mon époque, à la génération Messi-Ronaldo, c’est soit tu étais Real Madrid, soit tu étais Barça. Le PSG c’était la responsabilité des Parisiens, de te dire "vas-y PSG". Mais, on regardait tous les Clasicos, on attendait tous Ronaldo contre Messi et il fallait choisir un camp. Aujourd’hui, le Real et le Barça sont toujours ce qu’ils sont, tu ne pourras jamais leur enlever, mais le PSG, c’est le PSG de Messi, de Neymar, de Mbappé, de tous ceux-là », a poursuivi Kylian Mbappé.

« On était des rockstars en France ! »

L’attaquant du Real Madrid a pu être témoin de l’impact qu’il a eu avec Neymar et Lionel Messi partout en France : « On a fait rêver des gamins. Tu voyais au Parc des Princes, c’était plein. On était des rockstars en France ! On allait dans des toutes petites villes et on remplissait tous les stades. On aurait aimé gagner la Ligue des champions mais on était proches, on a fait une finale, demi-finale, l’année dernière encore demi-finale. Mais je pense qu’on a fait rêver des gens. »