Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Leonardo contre les détracteurs du PSG !

Publié le 30 octobre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que certains observateurs se montrent très critiques à l’égard du PSG, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair ce vendredi soir en zone mixte à l’issue de la victoire contre le LOSC (2-1).

Malgré un début de saison positif sur le plan des résultats, le PSG n’est pas épargné par les critiques. C’est notamment Mauricio Pochettino qui est pointé du doigt en raison du visage affiché par son équipe, celle-ci ne pratiquant par un jeu très reluisant et semblant davantage dépendre des exploits individuels dans les résultats qu’elle obtient que d’un collectif réellement solide. Ainsi, certains commencent à craindre que le PSG soit doucement mais surement en train de foncer dans le mur. Cependant, Leonardo n’est pas de cet avis, et il n’a pas manqué de fustiger la manière avec laquelle certains jugent le club parisien.

« Il y a des gens ont envie de se faire beau en parlant du PSG »