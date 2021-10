Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé au cœur d’un nouveau projet colossal ?

Publié le 29 octobre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a clairement affiché le souhait de disputer les Jeux olympiques de Paris en 2024, la FFF compte également sur l’attaquant du PSG pour ce rendez-vous, mais pas seulement.

Champion du monde dès ses 19 ans, Kylian Mbappé rêve désormais de l’or olympique avec les Bleus . En effet, l’attaquant du PSG n’a jamais caché son envie de disputer les JO avec la délégation tricolore et souhaitait même se rendre à Tokyo cet été après avoir participé à l’Euro. « J’avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied , a reconnu Mbappé dans une lettre ouverte publiée ce vendredi par L’Équipe . Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les Etats-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment. » Une ambition partagée par le FFF.

Avec Mbappé, la FFF veut proposer du lourd en 2024