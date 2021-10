Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La rupture semble déjà actée avec Kylian Mbappé…

Publié le 29 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG qu’il souhaitait déjà quitter l’été dernier, Kylian Mbappé semble s’éloigner de jour en jour du Parc des Princes. Et ses dernières déclarations sur son absence aux Jeux Olympiques de l’été dernier en disent long sur son état d’esprit envers sa direction…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français, qui avait été retenu contre son gré lors du dernier mercato estival alors que le Real Madrid avait formulé plusieurs offres à son sujet pour l’enrôler, semble toujours autant décidé à claquer la porte du Parc des Princes comme il l’a récemment laissé entendre dans les colonnes de L’Equipe, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin prochain : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », indiquait Mbappé. Et au fil des semaines, sa situation ne semble clairement pas s’arranger avec les hautes instances du PSG…

Mbappé a taclé le PSG