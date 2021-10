Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar répond sèchement à ses détracteurs sur son hygiène de vie !

Publié le 29 octobre 2021 à 12h10 par La rédaction

Ces derniers temps, Neymar est sous le feu des critiques pour ses performances sportives et son comportement en-dehors des terrains. De ce fait, le Brésilien a tenu à se défendre concernant hygiène de vie jugée déplorable.

Depuis de nombreux mois, Neymar est sous le feu des critiques. Entre son entretien pour DAZN pour le documentaire Neymar Jr And The Line of Kings et ses performances sportives, le numéro 10 du PSG ne cesse de voir une pluie de reproches s’abattre sur lui. Le Brésilien voit notamment son sérieux sur le terrain être grandement critiqué, notamment au niveau de son hygiène de vie. Neymar a donc tenu à se défendre auprès de ses détracteurs.

« Il faut me faire payer pour que je fais sur le terrain, là oui. Mais ce que je fais dehors... »